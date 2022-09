Finnair sulgeb oktoobri lõpust Tartu-Helsingi liini

Pärgmäe sõnul teeb lennujaam tööd selle nimel, et regulaarlennud Tartust siiski esimesel võimalusel uuesti avada, kuid praegu on veel vara öelda, kas liini taastab Finnair või alustab lendamist mõni teine lennufirma.

Regulaarlendude peatamine ei tähenda lennujaama sulgemist. „Tartu lennujaamal on lisaks liinilendude teenindamisele veel kaks suurt ja tähtsat ülesannet. Ühelt poolt pakub lennujaam lennuakadeemia tulevastele pilootidele võimalust harjutada lennujaama kaasaegset taristut ja maapealset tehnikat kasutades oma oskusi. Teisalt on lennujaamal täita tähtis roll elude päästmisel, teenindades Tartu ülikooli kliinikumi lende,“ sõnas Pärgmäe.

Alates liini taasavamisest märtsis, on Tartu-Helsingi liinil lennanud 5989 reisijat ning teenindatud on 228 lennuoperatsiooni.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on rahvusvaheliste lennuühenduste säilimine kogu Lõuna-Eesti majandusliku ja sotsiaalse arengu seisukohast ülioluline. „Tartu on Euroopa kultuuripealinn aastal 2024 ja paljud tegevused algavad juba järgmisel aastal. Kiired ja mugavad ühendused Euroopaga on linna jätkuva arengu jaoks elutähtsad,“ ütles Klaas.