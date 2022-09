Tiit Pruuli: turismis näeb lähiaastatel Ameerika mägesid

Eesti Turismifirmade Liidu presidendi ja ettevõtja Tiit Pruuli sõnul on turism koht, kus lähiaastatel näeb Ameerika mägesid. Samuti ütles ta, et reisijad on muutunud teadlikuks ja nõudlikuks ning turundajate ja teenusepakkujate jaoks peitub küsimus selles, kuidas nendele nõudmistele vastu tulla.