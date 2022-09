Jälgi otseülekannet Kultuurikompassi foorumist: kuidas meelitada turist Lõuna-Eestisse?

Kultuurikompassi peakorraldaja Angela Ader selgitab: „Poolteist aastat on jäänud ajani, mil Tartu on koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn. Veel on aega teha ettevalmistusi. Peagi peavad kohalikud kultuurisündmuste loojad või rahvamajade pidajad vastu võtma tavapärasest rohkem väliskülalisi. Kutsume sel korral Kultuurikompassist osa saama ka turismiettevõtjaid, kellega koos 2024. aastal Lõuna-Eestist võtta välja maksimum ja luua külalistele kustumatud kogemused ning mälestused“.



Foorum on jagatud kahte teemaplokki.



I: Kuidas meelitada turist Lõuna-Eestisse?

Me teame, et just kultuurielamused annavad tõuke enamusteks reisidest. Foorumil arutame, kuidas saab Lõuna-Eesti kultuuriturismi kaudu külastajaid juurde. Jagame häid lahendusi, mida on siin või kaugemal kultuuriturismi õitsele puhkemiseks tehtud. Võtame luubi alla veel kasutamata kultuuriturismi võimalused Lõuna-Eestis.



II: Kui külalislahke on Lõuna-Eesti?

Kultuurisündmuste tähelepanu keskmes on publik ja publikukogemus. Kultuuri organisatsioonidel ja loojatel on erinevad võimalused meeldejääva külastuselamuse loomiseks, rahulolu suurendamiseks ning tegevuse köitvuse suurendamiseks. Foorumil analüüsime külalislahkuse ja teeninduskultuuri praktikaid ning kaardistame arenguvajadusi, kuna Euroopa kultuuripealinna aastal on vaja valmis olla nii välis- kui siseturistide saabumiseks.



Kultuurikompassil esinevad Lõuna-Eesti turismiklastri projektijuht Kertu Vuks, EASi ja KredExi ühendasutuse turismiturunduse valdkonnajuht Anneli Lepp, Tartu 2024 turundusjuht Marika Goldman, Tartu 2024 juht Kuldar Leis, kunstnik Peeter Laurits ning Ilmaveere sündmuse-ja majutuskeskuse loojad Lenna Kuurmaa ning Lauri Mäesepp.



Osalemine Kultuurikompassil on tasuta. Sündmust on võimalik jälgida Tartu 2024 kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites.