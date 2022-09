Tallinki uus gurmeemenüü esitleb menukaid Põhjala sügisesi maitseid aasiapärases võtmes

Silja Serenade’i peakoka Sami Leino eestvõttel algas uue gurmeemenüü väljatöötamine juba käesoleva aasta aprillikuus, ühtlasi on tegemist esimese menüüga, mis on loodud Sami Leino juhtimisel laeva Silja Serenade peakokana.

„Uut gurmeemenüüd luues oli minu eesmärk rakendada väljapaistvat Soome kokakunsti tehnikat, mida Silja Serenade’i kokkade tiim meisterlikult valdab, aasiapärasesse võtmesse,“ selgitas Leino. „Olles töötanud meie laevastiku mitmete laevade köögimeeskondades, olen märganud, et meie restoranide külalised armastavad traditsiooniliselt koha ja sealiha, aga samuti ka Aasia kööki. Mul on hea meel, et meie klientide rõõmuks saame astuda sügishooajale vastu minu ja mu kokkade tiimi ühisloomena sündinud menüüga, mis ühendab endas meie külaliste lemmikelemendid kaunilt üksteist täiendama - pakkudes värskusest, särtsakusest ja suurepärasest umami-maitsest pakatavat terviklikku maitseelamust, sealjuures liigselt rõhutamata koostisosade sügisust,“ ütles Leino.

„Uue gurmeemenüü staarkomponendid — koha, lehter-kukeseen ja seapõsk — on pärit Rootsist ja tuha-valgehallitusjuust tarnitakse meile Soomest. Tuunikala, mida pakume, on püütud kestlikult ja see on MSC-sertifitseeritud. Prantsuse mandlikoogike, mida serveerime desserdi osana, valmib meie laevakokkade poolt,“ lisab Leino.