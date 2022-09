MINU TAANI | Paha lugu küll, aga võileib on vanem kui meie ja sellega ei jamata

Kui keegi paluks mul Taanit kirjeldada, siis Taani on justkui Euroopa eeslinn. Kõik on väga okei, kõik suures joones toimib ja üllatusi on väga vähe.

See tähendab, et kõigil on samasugune murulapp, samasugune punastest tellistest maja ning samasugune väikeauto. Iga tänava ääres on läbimõeldud paigutusega jalgrattatee ning inimesed on võrdlemisi õnnelikud. Paberil kõlab see nagu sotsiaaldemokraatlik utoopia, mis on küll päris lähedane kirjeldus Taani üldisele eluolule. Mida esimesel hetkel ehk ei adu, on tõsiasi, et Taanist standardsemat ja igavamat riiki on raske leida. Kui kõik on okei, tähendab see seda, et ühtlasi hakkab päris ruttu kenakesti igav ning mugavusruum ja sellest vabatahtlikult mitte väljaastumine on Taanis elamise üks eripärasid.

Taani on toimiv, kuid parasjagu isoleeritud süsteem. Kultuur, poliitika, kombed, toit ja infrastruktuur – kõik on tippentoppen. Kui peaks juhtuma, et midagi sellest jäigast võrgustikust nihkesse satub, on päris raske seda süsteemiga toimima saada. Hea näide Taani kultuurist on see, kui me ükskord ühe kohaliku sõbrannaga Taani toidust rääkisime. „Hei, Laura, Taani toit on ikka kohati nii jõle igav, kõik söövad sama asja.“

„Mis mõttes, meil on väga palju erinevaid toite?“

„Nojah, aga ma mõtlen rohkem seda, et keegi ei püüagi proovida uusi asju, alati on samad kooslused ja kui keegi midagi muudab, on inimesed šokeeritud.“

„Kuidas nii?“

„Noh, näiteks, millal sa viimati enda rullvorstivõileivale tomativiilu panid?“

„Iuu, mitte kunagi. Miks ma peaks rullvorstivõileivale tomati panema, sinna käib ju sibul?“

„Täpselt nii.“