Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Alustame Tallinnast ja söögist, sest kui kõht on tühi, pole jaksu ka muude ürituste jaoks. Põhjala tehases kisub mustaks - tulemas on Black Food Festival , kus kogu pakutav söök on süsimusta värvi. Reedest saab alguse ka ToiduNautlejate Restoranide Nädal , mille sisu on sama mis alati: suur hulk restorane pakub 2- ja 3-käigulisi hea hinnaga erimenüüsid.

No ja süüa saab ka silmadega. Tallinnas kestab kuni pühapäevani Toidufilmide Festival . Avafilmiks on Jaapani režissööri Toshimichi Saito dokumentaal „Püüdes perfektsust“ (The Pursuit of Perfection), mis keskendub neljale Jaapani tunnustatud kokale ning uurib, mis peitub Jaapani ainulaadse ja kõrgetasemelise toidukultuuri taga.

Septembri keskpaigale omaselt saab näha, kuidas valgus vallutab Kadrioru pargi . Muideks – seekord saavad sellest üritusest osa ka teised Tallinna pargid. Alguse saab ka nädal aega kestev üritus Rahvuskultuuride päevad , mis toob kokku Eestis elavad eri rahvusest inimesed – toimuvad lastehommikud ja keelekohvikud, trammituurid ja kontserdid.

Kas oled kuulnud kontserdisarjast Lossimuusika ? Mitmel pühapäeval toimub Kadrioru lossi barokses peosaalis kõrgetasemelise klassikalise muusika kontsert. Seekord on tegemist avakontserdiga.

Loodusüritused

Kõrvemaal saab minna päikesetõusu seenejahile , millega kaasneb suplus rabajärves ja seenegurmee. Metsarahva päeva puhul toimub üritusi mitmel pool Eestis: valikus on programme peredele ja ka sügavama huviga täiskasvanutele. Päeva jooksul on võimalus omandada tarkusi metsas hakkama saamisest, metsa hoidmisest, puidu väärindamisest ning Eesti metsa loodusest ja ajaloost.

Fookus Jõgevamaal