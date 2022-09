Homme külvab streik segadust üle Euroopa: pooled Prantsusmaalt väljuvad ja sinna saabuvad lennud tühistatakse

Prantsuse peamine lennujuhtide ametiühing Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien (SNCTA) kutsus oma töötajaid üles streikima põhjusel, et inflatsioon vähendab töötajate palka, ning nõuab lennujuhtide palgatõusu ja võimalust uusi töötajaid värvata. „Aastatel 2029-2035 läheb kolmandik lennujuhtimise töötajatest pensionile. On hädavajalik, et me saaksime planeerida värbamist,“ seisab avalduses.

Air France on andnud teada, et ta võtab iga reisijaga, kelle lend tühistatakse, individuaalselt ühendust. „Me avaldame kahetsust, et klientidele ebamugavusi tekitame,“ ütles ettevõtte pressiesindaja. DGAC on soovitanud ka teiste Prantsusmaal opereerivate lennufirmadega reisijatel pöörduda lisateabe saamiseks oma teenusepakkuja poole. Kui tuleb välja, et su lend on tühistatud, on sul tõenäoliselt õigus täielikule hüvitisele või piletile mõnele teisele lennule.