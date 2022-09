Soome välisminister: Euroopa Liit võib peatada venelastele turismiviisade väljastamise

Soome välisminister Pekka Haavisto andis intervjuu ajalehele Helsingin Sanomat ja ütles, et tema sõnul on võimalik, et Euroopa Liit (EL) peatab täielikult venelastele turismiviisade väljastamise. Haavisto sõnul on Soome valmis karmimateks meetmeteks, vahendab ERR.