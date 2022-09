Kultuuripealinn Kaunas lööb sel aastal turismirekordeid

Kogu aasta jooksul on kultuuripealinna kavas üle 1000 kõrgetasemelise ürituse, mis aitavad tõsta mitte ainult linna, vaid kogu riigi mainet - augustiks oli Kaunas tervitanud juba 800 000 külalist enam kui 600 üritusel. Nagu selgitas Virginija Vitkienė, "Kaunas 2022 juht: „Augustiks oli Kaunases ja selle ümbruses korraldatud juba üle 600 ürituse - näitused, teatrietendused, festivalid ja kontserdid. Meie hinnangul külastas neid esimesel poolaastal rohkem kui 800 000 inimest ja programmi andis oma panuse üle 6000 professionaali. Meid ei rõõmusta mitte ainult numbrid, vaid iga päev tunneme ka seda, et inimesed on kaasatud. Alates esimesest päevast tahtsime, et see oleks kogukonnaprojekt, mis kaasaks kultuuri võimalikult palju linnaelanikke.“

Kaunas 2022 programmi kõige oodatum ja enim külastatavam sündmus oli Serbia performance'ikunstniku Marina Abramovići retrospektiivse näituse „Memory of Being“ avamine. Abramovići avalikul loengul osales 6000 inimest, samal ajal kui näitus ise kogus 25 000 külastajat. Teised näitused on olnud samuti väga populaarsed, näiteks William Kentridge'i näitusel „That Which We Do Not Remember“, mis kestab aasta lõpuni, käis esimesel poolaastal üle 27 000 külastaja. Ka Kaunase müüdi kaasaegse triloogia üritused olid väga populaarsed. Jaanuaris vaatas üle 150 000 inimese „Ülestõusu“ etendust ja mais meelitas „Kokkupuute“ nädalavahetus üle 300 000 kultuurihuvilise.