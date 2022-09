Tea oma õigusi: reisija eest peab hoolitsema ka siis, kui lend väljub plaanitust varem

Oletame, et hüpoteetilisel reisijal oli marsruut hotellist lennujaama plaanitud tagasilennu esialgse väljumisaja järgi, aga uue väljumisaja järgi ta enam sellele lennule oma plaanitud transfeeriga ei jõuaks ning mõistlike alternatiive lennujaama saamiseks ka ei ole. Reaalsus on see, et reisijat ähvardab teise riiki ajutiselt „lukku“ jäämine. Magada saab kas tähistaeva all või hotellis, üks on üldjuhul mõeldamatu ja teisega kaasnevad suured kulud, eriti turismihooajal.

Samas on jäetud tähelepanuta teine väga ebamugav stsenaarium – kui lend väljub plaanitust varem. Kodust reisile suundudes see vast suurt peavalu ei tekita, aga olukord võib muutuda väga ebameeldivaks, kui see juhtub reisilt tagasi koju tulles.

Lennureisija õigustest juhul, kui lend hilineb või tühistatakse, teatakse tänu meedia vahendusele üldjuhul üsna hästi — näiteks seda, et lennu hilinemise puhul on läbi kohtupraktika tekkinud maagiline piir 3 tundi, millest alates saab rääkida reisija õigusest nõuda lennufirmalt kompensatsiooni ja muid hüvesid.

Küll aga on probleem piisavalt päevakohane, et lennureisijad ja inkassofirmad on varajaste väljumistega seoses pidanud vajalikuks Euroopa Kohtuni välja minna. Lennu varajane väljumine võib teatud juhtudel olla ka puhas kaalutlusotsus. Odavam on üks lend varem ära teha, et vältida lumepalliefekti, kus kõik järgmised lennud peaksid muidu hilinema. Igal juhul tasuks lennureisijal olla sellises olukorras oma õigustega kursis.

Vastab tõele, et lennu hilinemine on sagedasem nähtus kui varajane väljumine. Mõnevõrra puuduliku statistika tõttu on raske täpselt öelda, kui tihti seda nähtust esineb. Näiteks 2022. aasta mais jõudsid Heathrow lennujaama saabunud lendudest rohkem kui 15 minutit varem kohale koguni 6,7% lendudest. Sealjuures hõlmab see number ka olukordi, kus lend läheb algpunktist küll õigel ajal välja, aga jõuab sihtpunkti lihtsalt varem kohale.

Rohkem kui tunni võrra varasem lend võrdub tühistatud lennuga

Euroopa Kohus on sarnast küsimust määruse 261/2004 valguses analüüsinud ja võtnud üsna reisijasõbraliku seisukoha. Nimelt leidis kohus, et lend tuleb lugeda tühistatud lennuks (määruse 261/2004 tähenduses), kui selle väljumisaeg muudetakse rohkem kui ühe tunni võrra varasemaks. See on reisijatele hea uudis, sest tühistatud lennu korral on reisijal võimalus lennufirmalt mitmesugust abi nõuda.

Esimene ja kõige tähtsam küsimus — kas reisija saab ikka tagasi koju? Jah, saab: kui lend loetakse määruse järgi tühistatuks, siis on reisijal muuhulgas õigus teekonna muutmisele. Lennufirma peab reisijale pakkuma esimesel võimalusel toimuva tagasilennu reisi algsihtkohta (mõistagi tasuta).

Väga tähtis on silmas pidada, et sellisel juhul peaks kindlasti kasutama oma algselt planeeritud marsruuti majutuskohast lennujaama, isegi kui on ette teada, et lennule ei jõua. Esiteks aitab see vältida võimalikku vaidlust lennufirmaga, kus lennufirma ütleb, et reisijal ei olnud plaaniski lennule tulla. Samuti võib tekkida olukord, kus reisija jääb sel juhul asenduslennust ka maha ja siis lähevad asjad juba palju keerulisemaks, sest lennufirma on enda kohustusliku osa võrrandist ära teinud.

Teiseks saab sarnaselt lennu hilinemisega nõuda rahalist hüvitist, olenevalt lennuteekonna pikkusest sihtpunkti. Reisijal on õigus nõuda 250 eurot kõikide kuni 1500-kilomeetri pikkuste lendude puhul; 400 eurot kõikide Euroopa Liidu siseste lendude puhul, mis on pikemad kui 1500 kilomeetrit ning kõikide muude 1500-3500 kilomeetri pikkuste lendude korral; ja 600 eurot kõikide muude lendude puhul, mis on pikemad kui 3500 kilomeetrit.

Enam ei pea kõledas lennujaamas kohvri najal suikuma