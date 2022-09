Kalev Spa juht: piletihinna tõstmisest me ilmselt ei pääse. Ei ole võimalik kütta ainult poolt basseini

Kalev Spa Hotell & Veekeskuse juhatuse liige ja hotellijuht Piret Betlem selgitab kõigepealt, et ettevõtte kulutused energiale on alati olnud märkimisväärselt suured, sest kõik saunad, pumbad ja muud atraktsioonid kasutavad suuri elektrivõimsusi ning suurte veekoguste soojendamiseks ja ning avara sooja ruumi kütmiseks kulub palju energiat. Kuid nüüd on suurenenud energiahinnad hakanud juba takistama muude vajalike tööde tegemist. „Viimasel ajal järsult tõusnud energiahinnad pärsivad väga tugevasti uuendustöid ja ka normaalseid remonditöid, sest väga palju vahendeid kulub energiakulude katmiseks ja teenuste hinda pole võimalik tõsta kiiresti tõusvate kulutustega samas tempos,“ räägib Betlem. „Kalevi veekeskus on täielikult renoveeritud kolm aastat tagasi, meie ventilatsiooniseadmed ja valdav osa tehnoloogiast on uus ja tõhus, aga maja energiakasutus on ikka väga suur, sest meie avaras ruumis asuv Eesti suurima veemahuga sisebassein ja võimsad atraktsioonid ei saa töötada vähendatud võimsusega. Seetõttu on energia hinnal paratamatult väga suur mõju meie teenuste hinnale. Kahjuks ei ole meil võimalik tarbimist ajatada, sest klientide suurema külastuse ajal on elektri hinnad kõige kõrgemad ja soojuse hind on konstantselt kõrge, olles viimasel ajal konkurentsiameti lubatud maksimaalsel tasemel isegi soojal suveperioodil.“