REISIIDEE | Omanäoline Algarve rannik varjab Lõuna-Portugali kauneimaid saladusi

Portugalil on oma tugev koht suvepikendusreiside seas - suplushooaeg veel kestab ja päikesevanne jagub. Eakamatele klientidele meeldib samuti teha septembris ja oktoobris sinna puhkusereise, kuna kliima on siis mahedam ning värsked mereannid ning eksootilisemad puuviljad maitsevad paremini kui kodus.

Neile, kellele meeldivad aktiivsemad tegevused, on avastamiseks arvukad matkarajad, mis kulgevad läbi kalurikülade ja piltilusate maastike. Kuigi Lõuna-Portugali populaarseimad külastuskohad on paljudele teada, peitub Algarves endiselt ka vähetuntud paiku ja vaatamisväärsusi.

Algarve pakub eripalgelist ja värvikat puhkust

Vaatamata oma väiksusele on Portugal üsna kontrastne paik. Põhja pool armastavad veespordihuvilised innukalt püüda mäslevaid ookeanilaineid. Lõunas - Algarve rannikul - saab aga tänu rahulikule ja soojemale mereveele nautida mõnusat rannapuhkust.

Portugal on turvaline reisisihtkoht. Algarvesse suundudes on kõige tähtsam võtta aega, et sulanduda ümbritsevasse rahusse, mis saadab reisihuvilisi Lõuna-Portugalis tegelikult pea kõikjal. Portugallased on väga sõbralikud ning vaatamata nende lõunamaisele temperamendile, üsna rahuliku meelega.

Algarve ja kogu Portugali tõelisest olemusest võib aimu saada mitmel erineval moel - avastamist jagub kitsaste tänavate ja alleede labürintides, jalutada või matkata metsaradadel, mängida golfi, proovida lainelauasõitu või püüda päikesekiiri kaljualuses lahesopis. Nautida tasub võrratult head sööki erinevates kohvikutes või mõnes täiuslikus restoranis.

Mitmeid Michelini tärniga restorane

Algarve on üks neist paikadest, mis on eriti armastatud just gurmaanide seas. Piirkonnas on enim Michelini tärniga pärjatud restorane Portugalis ning mitmel pool pakutakse autentset kohalikku toitu. Algarve toidukunsti suurimaks saladuseks on kvaliteet ja värske tooraine. Roogade põhikoostisosa on mereannid - kala, kaheksajalg, karbid – kuid palju kasutatakse ka liha, juurvilju, kaunvilju ja puuvilju.