Max ütles CNBC-le, et ta sel aastal isegi ei kaalunud Euroopat puhkusekohana. „Tean, et Euroopasse on raske praegusel ajal turistiviisat saada,“ sõnas ta. „Irooniline on see, et ma olen absoluutselt sõja ja Putini vastu, kuid ka mina kannatan reisipiirangute tõttu.“