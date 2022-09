Värska Kuurortravikeskuse juht raskest ajast: majandustulemuseks on ilmselt tühjad pihud

Värska Kuurortravikeskuse juhi Vello Saare sõnul on ettevõte teinud samme, mis aitaks saabuva talvehooaja kuidagi üle elada. „Elektri kallinemine on loomulikult probleem, aga meie jaoks on siiani olnud suurem kulu soojusenergia, mida toodetakse maagaasist — augustis oli megavati hind juba üle 226 euro,“ räägib Saar. „Kuid jaanuaris sai tehtud otsus üleminekuks alternatiivsele kütteliigile ja juba alates sügise algusest saame hakata kasutama kordades odavama hinnaga soojust.“

Kuurortravikeskuse kulud on käesoleva aasta jooksul kasvanud kordi. „Võrreldes eelmise aastaga on meil kulud energiale ehk soojusele ja elektrile suurenenud 2,4 korda. Oleme pidanud samas mahus energia tarbimise eest kaheksa kuuga juba 256 000 eurot rohkem maksma,“ toob Vello Saar välja numbrilise vahe. „Elektri hind on meil käesoleva aasta lõpuni fikseeritud, aga kuidas edasi? Tänaseks pole me otsust veel teinud ja ootame uudiseid.“

Ravipakettide hinnad ei tõuse

Värska Kuurortravikeskus pole muidugi pelgalt spaa või kuurort, vaid rõhk on sõnal „ravi“. „Meie missiooniks on jagada Värska ravimuda ja mineraalvee tervendavat väge, et pikendada oma klientide tervena elatud elu,“ selgitab Vello Saar. „Kuna oleme keskendunud eelkõige ravi- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisele, on tänane tunnetus see, et suurenevaid kulusid ei ole võimalik hindadesse sisse kalkuleerida ja peame hetkel kehtivate hindadega kuidagi hakkama saama. Peame kõik kulud — nende hulgas toitlustamine ja tööjõud — kriitilise pilguga üle vaatama ning kokkuhoiukohti otsima.“

Värska Kuurortravikeskuse juht rehkendab, et uue hooaja majandustulemuseks saavad ilmselt olema „tühjad pihud“. „Arvata võib, et sellel perioodil on ainukeseks rõõmuks tegutsemise rõõm,“ lisab Saar.