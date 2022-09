Hääleta Eesti võitjaks! Kuulsa reisiajakirja Wanderlust ihaldusväärseima sihtkoha konkursil osaleb seekord ka meie kodumaa

Maailmas on tuhandeid põnevaid kohti, kuhu reisida, ning ei juhtu väga sageli, et nende seas tuuakse esile Eestit. Just selline tähelepanu on aga meile praegu osaks langenud võistluses, mida korraldab Suurbritannia üks populaarsemaid reisiajakirju Wanderlust. „UK turul on see suur tunnustus ja tähelepanu, Wanderlusti online-versioonil on ligi miljon pühendunud reisihuvilisest lugejat,“ ütles EASi ja Kredexi ühendasutuse turismiosakonna välismeedia juht Kadri Gröön.