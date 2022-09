FOTOD ja VIDEO | Tallinna lennujaam avas uue väravate ala, kus reisijatel on mugav oma lendu oodata

Ehitustööde käigus ehitati ümber ca 1500 m² ulatuses pinda, kus on nüüd neli uut väravaala, tualetid ja peagi lisandub ka mitmekülgse valikuga R-Kioski iseteeninduspood.



Uus väravate ala asub reisiterminali null-korrusel ja on pärast 2018. aasta lõunatiiva laiendust esimene suurem ehitus reisijate mugavamaks teenindamiseks. „Uus väravate ala on projekteeritud teenindama korraga kuni 400 reisijat ning kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja valgustussüsteeme juhib hooneautomaatika. Selle etapi valmimisega suurendame lennujaama läbilaskevõimet ja efektiivsust. Lisaks võimaldab uus ala reisijaid terminalis paremini hajutada,“ selgitas Tallinna lennujaama juhatuse liige Katrin Hagel.

Vaata fotosid uuest väravate alast:





Praegune reisiterminal on ehitatud 2,6 miljoni reisija jaoks ning 2019. aastal, kui lennujaama läbis 3,26 miljonit reisijat, oli näha, et reisiterminal jääb sellise reisijate hulga juures väikseks. Käesolev suvi näitas kiiret reisijatearvu kasvu ning prognooside kohaselt tõus jätkub, mistõttu teeb lennujaam juba täna ettevalmistusi, et olla valmis teenindama suuremat reisijate hulka. „Järgmisteks laiendustöödeks reisiterminalis on mitte-Schengeni uute väravate ala ehitus, piiriala laiendus ning juba lähiajal jõuavad lõpule pagasitöötlusala laiendustööd koos uue pagasi automaatsorteerija paigaldusega,“ tutvustas lennujaama tulevikuplaane Hagel.

Vaata ka videot:

Uute Schengen ala väravate ehitustööde projekteerija on AS Infragate Eesti, ehitaja AS Megaron-E ja omanikujärelevalvet teostas Sweco EST OÜ. Väravate ala ehitusmaksumus oli 1,8 miljonit eurot.