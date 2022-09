Söö kodus nagu Rootsi lauas: kuidas valmistada selle kuulsaimat hõrgutist?

Kui võtta ette kruiis Stockholmi, Gotlandile või Ahvenamaale, läheb osa laeval veedetud ajast maitseelamuste avastamisele. Tallinki Grand Buffet filosoofia aluseks on Rootsi laud, mis on reisijate lemmikuks oma rohkete maitsevariatsioonidega. „Me ei muuda Grand Buffet`d, me arendame seda“, rõhutab Tallinki peakokk Anti Lepik, „analüüsime külaliste tagasasidet ja arvestame meie reisijate maitsemeelega“. Tallinki laevade Grand Buffet' seitsme erineva laua hulgas on ka spetsiaalne teemalaud, millel asuvad Rootsist pärit road koos selgitavate siltidega ja põnevate lugudega nende tekkimisest.

Rootsi köögi kvintessentsina on teemalaual ka skagen toast, millest täna on saanud väga populaarne suupiste nii kodudes kui restoranides. Nime on ta saanud sadama järgi, mis asub Jutlandi poolsaarel, Taani kõige põhjapoolsemas linnas. Roa loojaks oli legendaarne Rootsi restaurateur Tore Wretman 1956. aastal. Tema on rootsi kööki mõjutanud rohkem kui keegi teine ja seda esmajärjekorras skageniga, millega ta smörgåsbord 'ile sisse uue elu puhus. See on lihtne ja elegantne nii-öelda „noa ja kahvli roog“. Rootsi teemalaual saab seda proovida ja sealjuures meenutada ka lugu, kuidas see kattega röstsai tekkis. Wretman oli osalemas regatil Skagenis ja valinud oma sõiduteeks ühe teistest kaugemal. Nende edumaa aga kahanes tuule vaibudes ja nad nägid paati paadi järel neist möödumas ja meeskonna tuju oli halvenemas. Ajalugu räägib, et seal tuli Wretman suurepärasele ideele luua tujutõstmiseks snäkk tasakaalustatud maitsetega, kasutades selleks just seda, mis ta jahil momendil leidis — meeskond oli tulemusest vaimustuses. Vastuseks, millega on tegemist, ütles Wretman, see ongi originaal skagen'i toast. Tallinki peakokk Anti Lepik pani skagen'i ka Grand Buffet' teemalauale.