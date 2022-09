Eesti korvpallifännid ei jõudnud EM-ile, sest lennule müüdi 19 piletit üle. airBaltic selgitab juhtunut

Uurisime airBalticult, kuidas see juhtus, et lend nii suurelt üle müüdi. Lennufirma klienditeeninduse juht Laura Vecvanaga-Pukite soovib kõigepealt vabandada kõigi reisijate ees, kellele see juhtum ebamugavusi põhjustas ja lisab, et kõik reisijad, kes lennule ei mahtunud, paigutati järgmistele lendudele, nad said toidutalongid ja neile maksti ka kompensatsiooni.