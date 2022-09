Hea pakkumine: edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast Pariisi alates vaid 28 eurost

Saadaval on hea hinnaga lennud Pariisi. airBalticu lennud maanduvad Charles de Gaulle’i lennujaamas, kust saab mugavalt metrooga sõita Pariisi kesklinna. Ryanairi lennud maanduvad Beauvais’i lennujaamas, kust Pariisi kesklinna on ca 85 km. airBalticu lendudega on võimalik lennata pikaks nädalavahetuseks Pariisi (reedest esmaspäevani) ning lisades majutuse, saab reisi ette võtta 201 euroga inimese kohta.