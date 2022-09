Augusti lennureisijate arv Tallinna lennujaamas oli suurim alates 2019. aasta sügisest

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaama töötajad andnud sel suvehooajal endast parima, et teenindada kiirelt kasvavat reisijate mahtu. „Ka julgestuskontrolli läbimise keskmine ooteaeg on kuust kuusse kahanenud – juunis oli see 14 minutit, juulis 11 minutit ja augustis 9 minutit. Tipptundidel olid järjekorrad loomulikult pikemad ja siis võis ooteaeg julgestuskontrollis olla kuni tund. Ka tulevikus mõjutavad julgestuskontrolli läbimise aega lendude tipptunnid ehk lained, milleks on Tallinna lennujaamas varahommik, lõuna ja hilisõhtu. Lennujaama soovitame jätkuvalt saabuda piisava ajavaruga, et jõuaksite kõik vajalikud toimingud õigeaegselt ja stressivabalt ära teha.“