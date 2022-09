Olulised nõuanded, millega sügiseses lennutuhinas arvestada tasub

Pärast koroonapandeemiast tingitud reisimise langust on turismisektor näidanud sellel aastal ootamatult kiiret taastumist ja märkimisväärset tõusu, mis tõi kaasa lennunduses väljakutsete rohke suve. Seda eelkõige liinilendude puhul, kuna reisikorraldajate tšarterlendudega reisides on selliseid juhtumeid esinenud vähem.

Nüüdseks on olukord muutunud märksa paremaks. Näiteks sügisreiside osas on kogu lennundussektor ressurssidega nõudlusele hoogsalt järele jõudmas ja Tallinna lennujaama andmetel on pikad turvakontrolli järjekorrad kadumas.

Samas tuleb reisihuvilistel jätkuvalt säilitada valvsus ja olla paindlik ning valmis mõningateks lennuplaanide muudatusteks. Väga oluline on, et reisijad jagaksid reisikorraldajatega korrektseid andmeid, selleks et kõigile reisijatele jõuaks vajalik info operatiivselt. Samuti tasub jälgida tavapärasest tihedamini oma lennu väljumisaegasid.

Olulisi nõuanded reisijatele jagab reisikorraldaja Novatours.

Mida teha, kui lend hilineb?

Kui lendad Euroopa lennufirmaga ja lend hilineb, on reisijal õigus sõltuvalt hilinemise kestusest ja lennumarsruudi pikkusest saada abi, hüvitist, tasuta toitlustust, mõningatel juhtudel ka majutust ning tagasilendu. Kui jõudsid oma reisi lõppsihtkohta enam kui 3 tundi plaanitust hiljem, on reisijal õigus saada lennufirmalt hüvitist 250-600 € ulatuses. Erandiks on juhud, kui lennu hilinemine oli tingitud erakorralistest asjaoludest, mida lennufirma peab tõendama vastavate dokumentidega. Hüvitise saamiseks tuleb pöörduda lennufirma poole.

Mida teha, kui pagas on kadunud?