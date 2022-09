Pikenda oma suve: 10 parimat kohta, kuhu reisida septembris

Kaunist loodust ja pingevaba õhkkonda tasub otsida eelkõige Korfult ja Kefaloniast. Roheline Korfu vanalinn kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. See võlub oma kitsaste alleede ja autentse Kreeka atmosfääriga. Sama, ent täiskasvanute maitsele veidi rahulikum atmosfäär on Kefalonias, mis on paljudele tuttav filmist „Kapten Corelli mandoliin“.

Kreeta on eriti populaarne lastega perede seas, nagu ka Rhodos. Need populaarsed sihtkohad on turvalised ja nende teenused mitmekülgsed. On üsna ükskõik, kas otsida lõõgastavat rannapuhkust või aktiivsemat ajaveetmist — nendel kahel saarel on palju pakkuda.

Hispaania treppide ja Piazza Navona asemel võib külastada Trastevere piirkonda Tiberi jõe kaldal. Kitsad tänavad on täis restorane, tänavail mängib muusika ja jalutuskäik on kindlasti vabam ja ehedam kui Rooma turismitänavatel. Kõige parem ongi kaart kotti visata ja septembrikuu soojuses Trastevere kitsastel tänavatel ekselda.

September on suurepärane aeg Rooma külastamiseks. Suured rahvamassid on nüüdseks juba kadunud. Ent igavene linn on alati populaarne reisisihtkoht. Colosseum on septembri ilmaga palju talutavam, nii nagu ka teised ajaloolised vaatamisväärsused, nagu Palatinuse mägi, Rooma foorumi piirkond ja Vatikan.

Põhjapoolkeral on suvekuumus juba minevik ning puhuma hakkavad sügise värskemad ja jahedamad tuuled. Paljudes kohtades tuleb nüüd eriti õhtuti veidi soojemalt riietuda. Sügisvärvid aga alles hakkavad tekkima. Paljude arvates on just september parim aeg puhkamiseks. Loe, millised paigad maailmas pakuvad parimat puhkust just septembris.

Yellowstone’i rahvuspark, USA

Suur Yellowstone'i rahvus- ja looduspark on septembrivärvides muljetavaldav vaatepilt. Wyomingi, Montana ja Idaho osariikidesse levinud ala on USA rahvusparkidest kuulsaim. Septembris on juba suurem osa inimesi tööle tagasi läinud. See muudab külaskäigu — eriti argipäeviti — mõnusaks elamuseks.

Yellowstone on tuntud oma kanjonite ja geisrite poolest. Uudistamist on siin palju, sest kosed ja rikkalik loodus pakuvad lõputult elamusi. Lisaks jalgsi matkamisele saab piirkonnas liikuda rattaga või süstaga, ratsutada ja ka kalastada. Sügise jahedamate ilmadega on kõndimine kergem. Erksad sügisvärvid aga muudavad metsad lausa muinasjutulisteks.

New York, USA

Sageli öeldakse, et parim aeg maailma ühte põnevamasse linna reisimiseks on sügis. Selles on omajagu tõtt, sest pärast kuuma suve tähistab New York aastalõpu algust uute lavastustega Broadwayl, poed vahetavad suvise valiku sügis- ja talverõivaste vastu ning Central Park võlub oma sügisvärvidega.

Kui ilm on veel soe, saavad reisijad nautida pikki jalutuskäike Manhattanil või põikavad Brooklyni poolele, kus on palju kirbuturge ja trendikaid kohvikuid. Reis parvlaevaga Stateni saarele (Staten Island) ja merelt Vabadussamba imetlemine on nüüd juba vähem rahvarohke, kuigi New York on linn, kus on alati turiste.

Labor Day ehk Tööpüha on riigipüha ning seda tähistatakse septembri esimesel esmaspäeval ja see tähendab pidustusi ning üritusi kogu linnas. Septembris on täies hoos ka tennise US Open. Kunstisõpradele pakuvad aga muuseumid ja galeriid imetlemiseks uusi näitusi.

München, Saksamaa

Baierimaa pealinn München on maailmakuulus eelkõige oma õllefestivali Oktoberfest ja ka tehnoloogia poolest. Linnal on rikas ajalugu, kus vana ja kaunis arhitektuur on ühendatud futuristliku tulevikukujundusega. Vaatamist väärivad turismiobjektid on näiteks südalinnas asuv Marienplatz ja tehnikahuvilisi kutsuvad BMW Welt ja maailmakuulus tehnikamuuseum.