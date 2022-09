Mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad? Vaata siit!

Meeldetuletus käimasolevatest näitustest

Hea on ka meelde tuletada, millised ajutised näitused veel nähtavad on. Näiteks Tartu Mänguasjamuuseumis „ 50 superfakti mänguasjadest! “, kus saab aimu ka Vana-Egiptuse mängukarudest jpm. Põlvamaa metsas on kunstinäitus „ KUME “. See on erivajadustega kunstnike isikupärane eneseväljendus, julged mõtted, armastus, kurbus ja rõõm ja vaikuses kogetud emotsioonid. Metsanäitus kulgeb mööda laudteed ja on avatud aastaringselt.