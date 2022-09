Idee nädalavahetuseks: külasta Põhjala tehases toimuvat talulaata, kus saab maitsta ka Ukraina hõrgutisi

Koos ukrainlastega, kes Eestisse tulid, on mitme söögikoha menüüsse lisandunud vareenikud, Ukraina pelmeenid ja eriliselt hästi maitsevad supid ja mõnikord ka täiesti uued maitsenüansid. Näiteks toimetab nüüd Eestis ukrainlanna Aleksandra, kelle on oma hõlma alla võtnud Tallinnas Faehlmanni tänaval asuva Derek Burgeri eestvedaja Fleur Sprenk. Derek Burgeris kokkab Aleksandra Ukraina roogi nagu vareenikud kartuli ja seentega või pelmeenid. Aleksandral on ka kondiitrioskused ja kui õigel ajal tellida, valmistab ta ka torte. Kes Fleuri teab, teab ka seda, et tema on samuti väga loominguline ja ka tema „sahvrist“ võib leida palju huvitavat, mida saab maitsta nii burgerites kui borši sees.