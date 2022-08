Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Täiesti eraldi kategooriana tasub välja tuua ürituse nimega Muinastulede öö . Sellest on saanud suve lõppu tähistav traditsioon – üle Eesti süüdatakse veekogude ääres lõkked, mida on õhtuvalguses väga ilus vaadata. Otsi, kus sinu lähedal lõkkeid süüdatakse või pane kirja enda lõkkekoht, et ka teised saaks tulla seda kaema.

Loodus

Päikesetõusu ja -loojangu vaatlused ei lähe iial moest. Seekord saab koos grupiga minna Kõrvemaale päikesetõusu seenejahile , kus muuhulgas toimub väike karastav suplus rabajärves ja peale seda seenegurmee. Ka Tartu tähetorn ootab päikest vaatlema: sel laupäeval saab viimast korda selle suve jooksul minna sinna teleskoobiga päikest vaatama. Kusjuures see on kõigile tasuta. Vaatlus toimub selge ilmaga kell 13-15.

Ja kui on huvi loodust läbi ekraani vaadata, siis kindlasti mine reedel Luke mõisa Loodusfilmide õhtule . Seal näidatakse Matsalu Loodusfilmide Festivalil 2021.aastal auhindu saanud filme. Filmide vaatamisele lisab salapära valgusmäng mõisapargis.

Kunst

Tartus Aparaaditehases on sel nädalavahetusel tulemas „ Galeriide öö „, Kogo galeriis aga näitus „ Kolm omamoodi „, kuhu on koondatud kolme maalikunstniku tööd, keda ühendab huvi mitmetimõistetavate vormide vastu – Milla Aska, Veronika Hilger ja Paula Zarina-Zemane.

Pärnus on viimane võimalus näha aktinäitust MEES JA NAINE . Uue Kunsti Muuseum tähistab oma 30. eluaastat näitusega, mis usub armastuse võitu kurjuse üle. Olgu see XXIX aktinäitus toeks ja teejuhiks neile, kes on kaotanud usu ilu võitu inetuse üle.