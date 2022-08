TORONTO | Põhjapoolne Silicon Valley ja Hollywood, mis muutub aina lahedamaks

Riiki pääsevad täielikult vaktsineeritud isikud, kes tõendavad vastava sertifikaadiga (nt EL COVID digitõend), et vaktsineerimiskuuri lõpetamisest on möödas vähemalt 14 päeva. Dokumendid ja reisiga seonduv info on vaja üles laadida ArriveCan mobiilirakendusse.

Välisministeeriumi andmetel võivad Eesti kodanikud viibida Kanadas viisavabalt kuni 180 päeva, pass peab kehtima kogu reisi vältel. Lennukiga viisavaba reisimise korral on kohustuslik registreerida ennast elektroonilises reisi eelregistreerimise süsteemis eTA (lisainfo www.canada.ca/eTA). Registreerimine on vajalik ka juhul, kui Kanadas tehakse ainult vahemaandumine. Väljastatud eTA kehtib 5 aastat või kuni passi kehtivusaja lõpuni.

Linn on tuntud kui „põhjapoolne Silicon Valley“, sest seal on kasvav tehnoloogiakeskus, ja „Põhja Hollywood“, sest seal on tugev filmi- ja televisioonitööstus. Ka toidu- ja joogimaastikul on käimas oma renessanss. Riiki pääsemine:

Viimastel aastatel on Kanada suurimas linnas toimunud muutusi iseloomu ja enesekindluse osas, mis on loonud põneva ja üha mitmekesisema koha. See võib olla tingitud hämmastavatest muusikalistest ja kultuuritalentidest, kes löövad rahvusvaheliselt laineid. Nendeks on eelkõige Drake ja The Weeknd, kes aitavad Toronto „lahedust“ võimendada.

Torontos on 2,9 miljonit elanikku, kes kuuluvad enam kui 250 etnilisse rühma ja räägivad rohkem kui 180 keelt. Ei ole siis üllatav, et linna motoks sai „Mitmekesisus on meie tugevus“.

Jalgrattaga sõitmine: Jalgrattaga sõitmine on linnas populaarne liikumisviis, isegi keset talve! Soovitatav on, et te ei sõidaks jalgrattaga kõnniteedel; jalgrattaga sõitmiseks on olemas spetsiaalsed (kaitstud ja värvitud) rattateed, mida saate kasutada.

PRESTO kaart: Automaatse piletimaksmise funktsiooniga kontaktivaba kiipkaart, mis võimaldab kasutada Toronto ja selle ümbruse ühistranspordisüsteeme, nagu TTC, GO Transit ja UP Express. PRESTO-kaarte saab osta piletimüügiautomaatidest, mis asuvad kõigis TTC metroojaamades.

Kontaktivaba või kaardiga maksmine on levinud maksesüsteem, mida kasutavad kanadalased ja peaaegu kõik jaemüüjad riigis. Kontaktivaba makseid saab teha suuremate krediit- või deebetkaartide ning selliste mobiilikassade nagu Apple Pay, Google Pay ja Samsung Pay abil. Kontaktivaba makse limiit riigis on umbes kuni 250 Kanada dollarit. Suuremate summade puhul peate juba sisestama oma PIN-koodi. Linnas ära eksides ärge karte kohalikelt nõu küsida, sest kanadalased on ühed külalislahkemad võõrustajad.

Talviseid üritusi on linnas (detsembrist veebruarini) niisama palju - lihtsalt veenduge, et teil on hea talvemantel.

Pole üllatav, et Toronto külastamine soojematel kuudel (hiliskevadest sügise keskpaigani) on parim aeg linna kogemiseks. Kuigi talvel on külm, on siiski sama palju asju, mida näha ja teha, lihtsalt pange end soojalt riidesse!

Bike Share Toronto: See on linna kõige laialdasemalt kasutatav avalik jalgrattajagamissüsteem. Kasutajad saavad osta ühekordse sõidu (3,25 $), päevapassi (7 $) või kolmepäevase passi (15 $), et pääseda ligi enam kui 6800 jalgrattale ja 600 jaamale, mille abil saab kogu Torontos jalgrattaga sõita.

Sõidujagamine: Torontos tegutsevad populaarsed sõidujagamisfirmad nagu Lyft ja Uber, mis on nõudmise korral hõlpsasti kättesaadavad oma vastavate mobiilirakenduste kaudu.

GO Transit: GO Transit (Greater Toronto Transit Authority) on Suur-Toronto piirkonna piirkondlik teenusepakkuja, kes opereerib busside ja rongide võrgustikku. GO-ga sõitmine on lihtne ja mugav reisimisviis äärelinnast Toronto kesklinna ja isegi linna piires. GO rongid ja bussid on äratuntavad rohelise ja valge kujunduse järgi ning paljud GO sõidukid ja jaamad on ühendatud TTC-ga, eriti Union Station Toronto kesklinnas.

Jalutuskäik: Toronto on läbikõnnitav linn, kus kõnniteed on kõikjal olemas ja võimaldavad jalakäijate ohutust. Kui otsustate jalutada linnas sügisel, kevadel või talvel, kandke sooje, ideaalis veekindlaid ja haarduvusega jalatseid, sest kõnniteed võivad olla jäised, libedad või märjad.

Taksod: Linnas on harva puudus saadaolevatest taksodest.



Mida Torontos teha?



CN-torn

Toronto siluetile on iseloomulik CN-torn ja see on kohustuslik vaatamisväärsus, kust saab nautida 360° linnavaadet. Torni klaasist liftiga üles sõitmine on lõbus kogemus. Julged saavad osta pileteid, et osaleda EdgeWalk'is, mille käigus jalutatakse 356 meetri kõrgusel mööda torni põhikabiini välist ala - see on esimene omalaadne kogemus Põhja-Ameerikas ja maailma kõrgeim piireteta väliskäik hoonel.

Distillery rajoon

1832. aastal asutatud Godderham & Wortsi viinavabrik alustas väikesena ja kasvas üheks suurimaks pruulikojaks Briti impeeriumis. Nüüd on see riiklik ajalooline paik ja linna kunsti- ja kultuurielu keskpunkt, kus asuvad kunstnikud, kunstigaleriid, kauplused ja restoranid. Sa naudid selle, ainult jalakäijatele mõeldud ala munakivitänavatel kõndimist ja kaunite viktoriaanlike hoonete nägemist, mis räägivad Toronto ajaloost ja sellest, miks see „distillery“ on üks riigi enim filmitud paiku.

The Rex Hotel & Jazz Blues Bar

Alates tagasihoidlikust algusest 1980. aastatel on see pereettevõte üks linna kõige kauem tegutsenud jazz- ja bluusibaaridest ning seda peetakse muusikainstitutsiooniks. The Rexis, kus on mugav ja pretensioonitu atmosfäär, toimub nädalas rohkem kui 19 kontserti. Nad meelitavad pidevalt ligi maailma parimaid muusikuid, kes on vahel ka ootamatult lavale astuvad.