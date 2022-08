Laupäeval on muinastulede öö: lõkkega loob õige meeleolu, kuid tuleb hoolega jälgida tuleohutuse reegleid

Enne lõkke tegemist tuleb kindlasti veenduda selles, et lõkkease oleks tuleohutu. „Lõkkepaiga ümbrus peab olema süttivast materjalist puhastatud, lõkkease olgu tehtud mittepõlevale pinnasele ning lõkke lähedal tuleb hoida esmaseid kustutusvahendeid. Selleks sobib ämber veega või tulekustuti. Kuna loodus on pika põua järel kuiv ja tuleohtlik, tasub tuld tehes otsustada väiksemate lõkete kasuks,“ ütles Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Viktor Saaremets.

Samuti tuleb lõkkepaika valides arvestada sellega, et tulease oleks hoonetest piisavalt kaugel. „Ohutuks kauguseks loetakse 10-13 sammu hoonest, kuid kuival ajal ei tee paha, kui see kaugus on ohutuse huvides veelgi suurem,“ selgitas Saaremets.

Meeleolu loova lõkke retsept on lihtne: lõkkes tohib põletada vaid puhast puitu, paberit ja pappi ning kindlasti tuleb meeles pidada sedagi, et prahi koht on prügimäel, mitte lõkkes.

Kõikidele lõkkemeistritele tuletame aga meelde, et lõket ei jäeta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuse puhkemiseks piisab ka paarist sekundist. „Hea on meeles pidada, et viimane kustutab tule – kui isu lõkke juures olemisest täis saab, tuleb tuli ja tulest alles jäänud söed vee või muu kustutusvahendiga summutada. Samuti koristab hoolas muinastulede ööline kokku peopaika tekkinud prügi ja hoolitseb selle eest, et pärast tähistamist jääks loodus prahist puhtaks,“ ütles päästetöö osakonna juhataja.

Veel mõned aastad tagasi kogus muinastulede ööl populaarsust taevalaternate lennutamine. Inimeste teadlikkus laternate ohtlikkusest ja kahjulikkusest keskkonnale on aasta-aastalt paranenud ning laternaid lennutatakse pigem harva. Ka Päästeamet soovitab muinastulede ööl luua meeleolu pigem ohutult tehtud lõkke abil.

Ohutu lõkke meelespea: