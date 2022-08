VIDEO | Matkamehe nipp – tee ise käepärane pliit. Plekkpurgist!

Tegemist on ülimalt lihtsa lahendusega, mille tarbeks pole vaja muud, kui üht õlle- või limonaadipurki ning nuga. Nimetatud joogimahuti leiad tõenäoliselt teeäärest, kuhu see on sattunud inimeste hoolimatute jäätmekäitluspõhimõtete tõttu ning nuga on sul endal kindlasti kaasas. Aga aitab lobast, asja juurde!

Järgmiseks tuleb teha pliidi suue. Selleks lõika kõigepealt noaga purgi keskkohta umbes nelja sentimeetri pikkune pilu – risti purgiga. Seejärel lõika samaugune ristipilu purgi alaossa, peaaegu põhja juurest. Ja nüüd tee noaga lõige kahe pilu keskohast, ülevalt alla, nõnda et moodustuks otsekui uksed. Voldi need lahti ja ongi pliidisuue, kust küttematerjali lisada, valmis. Ja valmis pole mitte ainult pliidisuu vaid ka sinu käepärane matkapliit. Nüüd pole muud, kui purk peenemaid ja kuivemaid oksi täis toppida, purgile soojendamist nõudev anum tõsta ning tuld anda. Siinkohal tasub aususe huvides öelda, et antud lahenduse eeliseks on väga hea kulu ja efektiivsuse suhe. Pliidi valmistamine ei nõua just tohutuid ressursse, kõigest natuke aega ja tööd. Samuti ei nõua selle käigus hoidmine väga palju küttematerjali. Ainult natuke oksarisu ja kulu, kuid tänu konsentreeritud leegile, mis tekib tulenevalt plekkpurgi kujust, saad toidu või vee kiiresti soojaks. Muidugi, tulenevalt purgi suhteliselt õhukestest seintest, ei maksa taolisele pliidile päris viieliitrist anumat tõsta. Aga kateloki täie vett või konservi saab sel kenasti kuumaks.