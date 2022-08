Veneetsia kanalil surfanud turistid said hiiglasliku trahvi. Kuid selles linnas karistatakse ka lihtsalt istumise eest

Kahele turistile määrati trahv selle eest, et nad surfasid kolmapäeval Veneetsias ajaloolisel Grand Canal'il. Veneetsia linnapea Luigi Brugnaro oli äärmiselt nördinud, kui ta nägi videot, kus kaks turisti motoriseeritud surfilaudadega mööda kanalit kihutavad. Hiljem nimetas ta Twitteris turiste imbetsillideks ning pakkus tasuta õhtusööki sellele, kes suudab need turistid tuvastada.

Lisaks linna maine kahjustamisele määrati turistidele trahv ka selle eest, et nad tekitasid kanalil ohtliku olukorra, kuna seal navigeerib rohkelt laevu. Veneetsia on UNESCO maailmapärandi kaitse all, mistõttu on linnas ujumine, aerulauaga sõitmine ja kanuusõit keelatud. „Üks peamisi vahendeid selle objekti kaitsmiseks on 1973. aasta Veneetsia eriseaduse rakendamine, mille eesmärk on tagada Veneetsia linna ja linnaümbruse maastiku-, ajaloo-, arheoloogia- ja kunstipärandi kaitse,“ seisab UNESCO lehel.