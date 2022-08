Tuletornidest lossideni: vaata, kui palju on avastada rännates Peipsimaal

Vaatamata oma väiksusele on siin kõik olemas: käsitööpood, antiigiäri, mitmed söögikohad, külalistemaja ja... Eestimaa uhkeim loss. Šotimaal asuva Balmorali lossi väiksem vend asub just nimelt Alatskivil. 19. sajandil valminud imekaunis mõisahoones asuvad hetkel nii restoran, külastuskeskus, käsitöökojad, looduskeskus kui ka hotell.

Setomaa

Eesti kagunurgas asub Setomaa, mis ulatub põliselt praegu Venemaa piiri taha jääva Pihkva järveni. Kuigi ametlikud riigipiirid on möödunud sajandite jooksul korduvalt muutunud, ei ole see vähendanud eestlaste etnilisse rühma kuuluvate setode ühtekuuluvustunnet. Tänapäeval on Eesti ja Venemaal kokku hinnanguliselt 10 000 setot, kes räägivad uhkusega ka oma keelt.