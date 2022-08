Teistmoodi kogemus: kas tahaksid oma reisil ööbida maailma suurimas hotellis? Vaata, mis sealt leida võib

Kui First World Hotel 2006. aastal 6118 toaga avati, jäi talle see tiitel kaheks aastaks. Siis sai rekordiomanikuks Venetian Las Vegases 7128 toaga. Kuid nüüd lisas värvika fassaadiga First World Hotel juurde veel ruume ja on praeguse seisuga taas maailma suurim.

Sugugi ei tuleks arvata, et need tuhanded toad jäävad tühjaks – ProSiebeni kanali Galileo saade informeerib, et nende täituvus on 90%. Arvudes näeb see välja nii, et iga päev registreerib hotelli sisse umbes 6000 külalist — see teeb 4 miljonit inimest aastas. Ka tubade valik on väljakutse, sest hotelli koduleheküljel on kirjas, et hotelli tubade jaotus on järgmine: 3164 Standard Rooms, 2922 Delux Rooms, 649 Deluxe Triple Rooms, 480 Superior Deluxe Rooms ja 136 World Club Rooms. Kõik neeed tubade tüübid on erineva suuruse ja erineva sisustusega. Neid kõiki kokku lugedes on hotelli tubade arvuks kokku 7351.

Oma võlu pole kaotanud aga ka vahepeal suurima hotelli tiitlit kandnud Venetian Resort Las Vegas, mis oleks nagu muinasjutust välja hüpanud oma veneetsiapärast atmosfääri pakkuva kujundusega. Ei puudu veepinnad ja veneetsiapärased gondlid ning olemas on ka 120 000 ruutmeetrit suur kasiino. Kompleksi kuuluvad veel kaubamaja, muuseum ja ööklubi.

Millega kutsub aga First World Hotel? Meelitavaks on muidugi hotelli asukoht, Malaisia provintsis Pahang. 50 kilomeetrit Malaisia pealinnast Kuala Lumpurist asuvasse kompleksi saab sõita gondiga läbi džungli. Hotelli territooriumil on mitu teemaparki, Malaisia suurim sisehoones asuv lumepark, hiiglaslik kaubanduskeskus, golfiväljak ja üle 50 restorani ja ööklubi. Ainulaadsena kuulub hotelli alla ka Malaisia ainuke kasiino. Õnnemängud on sellel moslemimaal rangelt keelatud ja seega on kasiino suureks erandiks ja samas ka hotelli suurimaks külgetõmbenumbriks, sest Galileo järgi veedavad enamik külalisi, kes peatuvad hotellis keskeltläbi kaks ööd, suurima osa oma ajast kasiinos.

Kui kauaks First world Hotel oma maailma suurima hotelli tiitlit hoida saab, ei ole teada, sest Saudi-Araabia palverännakulinnas Mekas on valmimas uus mega-hotell. Ainult kahe kilomeetri kaugusel Masjid al-Harami mošeest peaks valmima 10 000 toaga hotellikompleks, millele nimeks on Abraj Kudai. Kujunduses on ette nähtud ka 12 torni. See XXL hotell pidi valmis saama juba 2017. aastal, realistlikum tundub olevat aasta 2023. Seni kuulub aga maailma suurima hotelli tiitel First World Hotelile.