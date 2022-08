Kohus mõistis välja hüvitise: Smartlynx peab hilinenud lennu eest maksma kõigile reisijatele 400 eurot

Praegusel lennukaose ajal on pidevalt juttu hüvitistest ja on jäänud mulje, et tihti jääb see reisijatel erinevatel põhjustel saamata. Õnneks on ka teistsuguseid juhtumeid. Ringkonnakohus mõistis SmartLynxilt reisijate kasuks välja hüvitise Heraklionist Tallinnasse suunduva ning Helsingis erakorralise vahemaandumise teinud lennu MYX512 hilinemise eest.