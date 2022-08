Helsingi lennujaam avab uued lennuliinid Indiasse ja Hiinasse

Viimati opereeris Finnair liini Helsingi lennujaama ja Mumbai rahvusvahelise lennujaama vahel 2009. aastal. Taasavatud ühendus hakkab tööle kolm korda nädalas. „Meil on väga hea meel Finnairi taasavatud ühenduse üle Mumbaiga. Ühenduse avamine Indiaga näitab, et ümberistumisliiklus Helsingi lennujaama kaudu on taastumas,“ ütleb Finavia müügi- ja marsruudiarendusosakonna vanemasepresident Petri Vuori.