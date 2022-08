Hästi hoitud saladus: Toskaana veinipiirkonna ja Napoli pitsa leiab ka Eestist

Isegi, kui oled Eestimaad korduvalt avastanud, leiab kodumaalt pärle, mis tekitavad tunde, justkui viibiksid mõnes ihaldatud reisisihtkohas piiri taga. Meie oma Toskaana on lähemal, kui arvad. See asub Otepääl, maaliliste kuplite vahel. Külastajatele aastaringselt avatud Murimäel jagab lahke pererahvas lahkelt oma kogemusi veini valmistamisest. Ehedaid veinielamusi pakutakse maapealses paradiisis, kus külastajaid tervitavad viinamägi ja veinikelder. Varuda tasub aega ja broneerida sõpruskonnaga veinidegustatsioon, et nautida põhjamaises viinamarjakasvatuses valmistatud käsitööveine. Sealses suvekohvikus leiab aset põnevaid sündmuseid, nii et silm tasub peal hoida ka rikkalikul kultuurikalendril.

Eestimaa Toskaanast Murimäelt otse Eestimaa Napolisse ehk pitsa pealinna Tõrvasse. Malmizza on koht, kuhu sõidetakse ka kaugemalt Eestist, et nautida killukest Itaaliat siinsamas 1937. aastal suvituslinna staatuse saanud Tõrvas, kus pitsameister valmistab pitsasid oma lapsepõlvekodus. Muide, tegemist on tuntud ja armastatud tippkokaga, kes töötanud varem teisteski hinnatud restoranides. Malmizza pere teab, mida tähendab õige Itaalia pitsa! Kliendid, kes on Itaalias pitsat söönud, ütlevad, et Malmizza teeb ka itaallaste enda pitsale silmad ette.