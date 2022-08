Inglismaal asub maailma kõige surmavam aed. Turistidel on võimalik seda külastada

Aia mustal raudväraval on silt: „Need taimed võivad tappa“, ja sildi peal on kolju ja ristluud. See hoiatus ei ole nali — nende mustade rauast trellide taha peidetud maatükk on maailma kõige surmavam aed. Ja see on külastajatele avatud.

2005. aastal rajatud Alnwicki aed Inglismaal on koduks enam kui sajale mürgisele ja narkootilisele taimele. „Enne kui külastajatel lubatakse aeda sisse astuda, peavad nad läbima ohutusalase koolituse,“ ütles mürgiaia giid Dean Smith BBC-le. Külastajatele tehakse selgeks, et nad ei tohi midagi puudutada, maitsta ega nuusutada. Sellest hoolimata on mõned aia külastajad mõne taime mürgiseid aure sisse hingates minestanud.

Üks väga ohtlik taim, mida Alnwicki aias kasvatatakse, on meilgi tuntud käoking, mis sisaldab akonitiini, neurotoksiine ja kardiotoksiine. Kuid see ei ole veel aia kõige surmavam taim. „Tõenäoliselt kõige mürgisem taim, mis meil siin on, on riitsinus, mis sisaldab ülimürgist toksiini ritsiini,“ räägib Smith. „Guinnessi rekordite raamatus nimetatakse seda maailma kõige mürgisemaks taimeks.“ Juba kaheksa pisikest riitsinuse seemet tapavad inimese. Riitsinusõli ehk kastoorõli valmistades ritsiin laguneb, seega õli ohtlik pole.

Üllataval kombel on paljud aias kasvavad taimed üsna levinud. „Paljud siinsed taimed kasvavad Ühendkuningriigis tõepoolest looduslikult ja enamikku neist taimedest on murettekitavalt lihtne kasvatada,“ ütles Smith. Isegi koduaedades populaarsed rododendronid on mürgiaias esindatud, sest nende lehed sisaldavad graianotoksiine, mis ründavad inimese närvisüsteemi. „Tõenäoliselt inimesed siiski rododendronilehti sööma ei hakka, kuna need on väga vastiku maitsega,“ lohutab Smith.