Lennukaos on märgatavalt kasvatanud reisitõrkekindlustuse populaarsust: kuidas tagada endale muretu puhkus?

Kuuleme igapäevaselt, kuidas keegi kuskil lennujaamas oodatust kauem passima pidi, planeeritud lend tühistati või sootuks algas ootamatu streik. Paraku rikub see kõik puhkuseplaanid ja kaua oodatud reisi ning lisaks närvidele võib kuluda ka omajagu raha. Segadus lennunduses on kasvatanud reisijate huvi nii reisikindlustuse, aga eriti reisitõrke kindlustuskaitse osas.

IIZI Kindlustusmaakleri numbrid näitavad selgelt, kuidas inimeste ärevus on vaid tõusnud ning enam ei tehta kindlustust selleks, et oleks midagi tehtud, vaid kaalutakse iga olukord ja stsenaarium läbi. IIZI spetsialistide sõnul on huvi reisitõrkekindlustuse lisakaitse vastu iga kuu tugevas tõusutrendis.

Kuidas lennukaoses vähem närve kulutada?

Lendude hilinemine või plaanimuutus on viimasel ajal pigem tavapärane nähtus. Küll aga tuleb ette ka üle broneerimist või streiki, mis võib reisiplaanid täielikult rikkuda. Siin tulebki mängu viimasel ajal reisijate seas üha populaarsem reisitõrke lisakaitse. Arvestama peaks, et kindlustus katab olukorrad, mis on ootamatud. Näiteks, kui lennufirma on tühistamisest teavitanud või streik on ammu planeeritud, siis kindlustus juba tasutud majutust või muid kulusid ei kata.

Reisitõrke lisakaitse üheks olulisemaks faktoriks on ostmise aeg. Kindlasti tuleks kindlustus osta kohe peale reisi broneerimist, sest igal kindlustusandjal on reisitõrkekindlustuse puhul erinev ooteaeg, millal kindlustus kehtima hakkab. Üldjuhul tuleks arvestada 3-5 päevaga. Nii on kasu sellest ka näiteks juhul, kui lapsed enne reisile minekut haigestuvad.

Hilinenud või tühistatud reisi puhul on samuti kasu reisitõrke lisakaitsest. Arvestama peaks, et kindlustus hüvitab n-ö uued kulud, mida ei kata teised osapooled, näiteks lennufirma ise. Loomulikult tuleks lennujaama minna ajavaruga, ka jätkulendude korral. Kindlasti tasub arvestada lisaaeg terminalide vahel. On ka kindlustusandjaid, kes on kehtestanud miinimumajaks 2h ümberistumiseks, mis on piisav, kui see leiab aset samas lennujaamas.