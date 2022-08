Kuhu minna suvepikendusreisile? Just need imelised sihtkohad on parim valik

August kuni oktoober on huvitav periood ka kultuuriürituste osas. Septembri alguses on võimalik nautida näiteks glamuurset Veneetsia filmifestivali. Roomas asuv Estate Romana on nelja kuu jooksul kuni 2. novembrini koduks rohkemale kui tuhandele erinevale kultuuriüritusele.

Sügisene ilm Itaalias püsib päikselise ja mahedana ning see on eriti suur boonus linna avastama minnes, sest seda ei ole ju mõnus hullus kuumuses teha. Roomas on septembris tavaliselt 27 kraadi ja oktoobris 22 kraadi sooja. Lõuna-Itaalias Napolis kestab suvi veelgi kauem.

Itaalia kõige kuumemad turistide peatumispaigad Rooma, Milano, Bologna, Napoli ja Veneetsia on tipphooajal vägagi rahvarohked. Kui natuke oodata, siis olukord rahuneb ning saad oma reisi veelgi rohkem nautida. Eriti Roomas, Milanos ja Veneetsias on soovitatav veidi oodata, sest majutuse hinnad kõiguvad vastavalt hooajale päris palju üles-alla, kirjutab Finnairi väljaanne BlueWings .

Juhul, kui satud Kreekasse 8. septembril, siis saad kogeda ka Neitsi Maarja sünnipäevapidustusi. See päev on väga oluline katoliku kiriku jaoks, kuid toimuvad ka erinevad pidulikud õhtusöögid ja tantsuõhtud, kus tasub kindlasti osaleda.

Kui planeerid enda reisi ette võtta septembri lõpus või isegi hiljem, siis pääsed turistide massist ning saad muretult nautida kõiki vaatamisväärsusi. Eriti kehtib see Santorini saarel, kus on tipphooajal rohkelt rahvast ning linnas liiklemine nõuab palju kannatust.

Kõige populaarsemad sihtkohad Kreekas on avastamisväärt saared nagu Kreeta, Rhodos ja Santorini. Septembris on endiselt neil saartel keskmine õhutemperatuur kuni 29 kraadi ja päikseline rannailm kestab isegi oktoobris.

Euroopa kõige populaarsemad sihtpunktid võivad tipphooajal olla praktiliselt välja müüdud. Siiski on sul võimalus neid kohti sel suvel veel avastada, kui planeerid enda reisi veidi hilisemaks ja jätad endale puhkuseks nädal või kaks. August, september ja isegi oktoober on hea aeg reisimiseks Lõuna-Euroopas. Siin on mõned sihtkohad, kuhu soovitame suve pikendamiseks reisida.

Madeira

August ja september on kahtlemata parimad kuud, et külastada Madeira saart. Õhutemperatuur püsib 25 kraadi ringis ning merevesi on 24 kraadi juures, mis teeb suplused eriti nauditavaks. Lisaks on sellel perioodil aastas kõige vähem sademeid.

Ilmastikutingimused suve lõpus ja sügise esimesel kuul muudavad lihtsamaks ka põhiliste vaatamisväärsuste külastamise. Saare kolmas kõige kõrgem tipp, Pico de Ariero, pakub unustamatuid päikeseloojanguid – seda saab nautida eelkõige väljaspool vihmaperioodi. Teine koht, kus nähtavus mängib olulist rolli, on matk Vereda dos Balcões - selgel päeval on seal võimalik näha ka merd.

Ürituste tipphooaeg Madeiral on samuti just augustis ja septembris. Toimuvad mitmed suured religioossed festivalid ja kultuuriüritused, millest osa võtta. Veinisõpradele toimuvad erinevad saagikoristuse pidustused, kus on võimalik proovida kohalikke tooteid.

Hispaania

Costa del Sol on kindel puhkusepaik terve aasta vältel ning hilissuvest sügiseni on parim hetk sinna reisida. Malagas ja Alicantes võivad tipphooaja turistidehordid ebamugavust põhjustada, aga suve lõpus säilib samasugune elav meeleolu ning järjekorrad muutuvad tunduvalt lühemaks. Ilm on samuti perfektne - septembris püsib keskmine õhutemperatuur 25 kraadi ringis.

Suuremate linnade nagu Barcelona ja Madridi külastamiseks on suve lõpp ja september ideaalsed, sest suve keskpaik võib seal olla vägagi lämmatav - temperatuurid tõusevad tihti üle 30 kraadi. Eriti tavaline on see Madridis, kus puudub jahutav meretuul ja linnas seiklemine võib osutuda seetõttu suureks väljakutseks.

Septembris saab alguse ka ürituste hooaeg. Barcelonas saad nautida näiteks tänavafestivali Major del Poblenou või muusikafestivali Barcelona Accio Musical (BAM).