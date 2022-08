Grete Griffini reis Eestist Ameerikasse kujunes õudusunenäoks. Mida soovitab sellises olukorras teha jurist?

Laupäeva ööl vastu pühapäeva jagas Grete Griffin oma Instagrami story's, et pikk reis United Airlines'iga Eestist koju lõppes kohutava kogemusega. Esimene lend möödus tavaliselt, kuid jätkulennu alguses New Yorgist Floridasse ilmnes, et lennukil on midagi viga. „Lennuk on seisnud 3,5 tundi lennurajal, konditsioneer ei tööta. See peaks ebaseaduslik olema,“ jagas Grete story's oma kogemust. „Lennukis on palju väikeseid lapsi, kes nutavad.“ Grete reisis samuti kahe tütrega ja on kolmanda lapse ootel.

Grete kirjutas Instagramis veel, et kogu selle aja jooksul ei tegeletud reisijatega üldse ega antud neile isegi vett. Lennumeeskond istus oma telefonides. Pärast 3,5 tundi lennurajal istumist öeldi, et lennukit ei saa korda ja reisijad saadeti väravasse tagasi.

Kui Grete oli koos oma perega taas väravas, kirjeldas naine, kuidas lennukilt maha tulles üks beebi kuumusest minestas ja teine laps oksendas. Griffin ütles oma story's, et United Airlines'i ootab massiivne hagi.

Väravast helistas Grete kohe ka lennufirmale. „Helistasin neile ja rääkisin, mis juhtus,“ kirjeldas Grete. „Nad pakkusid mulle selle eest 100 dollarit. Mida? Inimesed peaaegu surid ja teie pakute mulle 100 dollarit? Mulle öeldi, et see on kompensatsioon ebamugavuste hüvitamiseks lennu hilinemise tõttu. Mul oli elu kõige õudsem kogemus ja see on kõik, mida teil mulle on pakkuda?“ Grete kirjutas pärast ebarahuldavat pakkumist United Airlines'ile kaebuse, et nad ei hooli oma klientidest üldse ja lasid inimestel pardal peaaegu surra.

Lõpuks said reisijad uuele lennule Floridasse kell 11.23 algse 3.46 asemel ehk pea kaheksa tundi plaanitust hiljem.

Palusime juhtumile kommentaari lennuhüvitise ettevõtte Flagito juristidelt, kelle vastuse järgnevalt avaldame.

Reisijal on õigus nõuda märksa suuremat hüvitist kui lennufirma pakkus