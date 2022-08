Reisile Rootsi: viis kohta, mida üks tõeline viikingite fänn ilmtingimata külastama peab

Björkö saarel asuvat ning UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Birkat peetakse üheks parimaks viikingipaigaks Stockholmi lähedal. See on tuntud kui esimene linn ja kesklinn Rootsis ning see oli oma õitseajal Põhja-Euroopas üks tähtsamaid kauplemispunkte.

Vabaõhumuuseum ja viikingite linn Lõuna-Rootsis. See viikingite linn annab võimaluse külastada asutamisjärgus olevat linna. See võimaldab kogeda, kuidas kasvav kogukond töötab seaduse, kuritegevuse, karistuse, käsitöö, kaitse, müntide vermimise ja kaubanduse kaudu. Lisaks on neil ka iga-aastane viikingiturg.

Eestlaste seas üha populaarsemaks muutuv Gotland on Rootsi suurim saar, kust on leitud umbes 60 viikingiasulat. Tänu oma asukohale Läänemeres oli see loomulik peatuspaik kaubareisidel, mis on teinud sellest rikkaliku arheoloogilise koha viikingihuvilistele. Saarel on palju kohti, mida külastada, kuid see on eriti kuulus oma müüride ja matusemägede poolest.