FOTOD | Seitse uut põnevate vaatamisväärsustega pikitud marsruuti, mida Läti reisil avastama minna

Investeerides 120,8 miljonit eurot (millest 68 miljonit on pärit Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF)), tagatakse ajalooliste väärtuste säilitamine tulevastele põlvedele, kes vestavad edaspidi juba omaenda lugusid. Et reisi oleks lihtsam planeerida, loodi Läti Kultuuriministeeriumi algatusel seitse kultuuri- ja looduspärandi marsruuti. Neist kõik hõlmavad eri objekte, mis on huvipakkuvad nii ajaloohuvilistele, aktiivsetele reisijatele kui ka lastega peredele.

Restaureeritud ja äsjavalminud objektid on väga mitmekesised ja ainulaadsed mitte ainult riiklikus, vaid ka rahvusvahelises kontekstis. Need võimaldavad suurepäraselt kogeda, ette kujutada ja meenutada Läti rikkalikku ja dünaamilist ajalugu alates rauaaegsetest asulakohtadest ja keskaegsetest kindlustest kuni baroki ja Tudori stiilis losside ja äsjavalminud kontserdilavadeni. Raamatus „Lätist leitud“ („Atrastā Latvija“, saadaval ka elektrooniliselt ja inglise keeles) on kõik uuendatud objektid järjestatud seitsmel kultuuri- ja looduspärandi marsruudil. Tegemist on juba valmis marsruutidega, mis aitavad Lätiga tutvuda. Iga objekti puhul saab vaadata enne ja pärast uuenduskuuri tehtud fotosid, tutvuda koha ajaloo ja tehtud muudatustega. Raamatut saab sirvida SIIN.