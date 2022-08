Eestlased otse Islandi vulkaani äärest: saime esireast vaadata üht looduse võimsamat vaatemängu

Suve alguses reisiplaane tehes arvasime, et nädalavahetus Islandil tuleb meeleolukas, aga ei osanud uneski näha, et sellest koorub nii jalustrabav seiklus. Teadsime, et selle saare loodus on omanäoline ja vastuoluline. Nüüd aga kogesime sõna otseses mõttes kõigi meeltega, kuidas loodus ennast ümber vormib ning kui suurejooneline ja võimas see on.