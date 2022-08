Muretu puhkuse valem: mida tuleks lemmikloomaga reisides silmas pidada?

Eesti Väikeloomaarstide Seltsi juhatuse liige Marit Veeber tuletab meelde, et välismaale reisides peaks veenduma, et täidetud on kõik reisimise nõuded: loomal peab olema mikrokiip ja EU-pass, samuti peavad üle 12-nädalased kassid, koerad ja valgetuhkrud olema vaktsineeritud marutaudi vastu. „Sõltuvalt sihtriigist võidakse nõuda ka tervisetõendit, ussirohu manustamist 24-120 tundi enne reisi või marutaudi vastaste antikehade tiitrit vereproovist, mis tuleb mõnikord teha isegi mitu kuud enne reisi. Soojematesse riikidesse reisides tuleks kindlasti paar päeva enne reisi manustada ka mõnd välisparasiitide vastast turjale tilgutatavat spot-on preparaati, sest sealsed puugid ja sääsed levitavad ka eksootilisemaid haigusi kui meile tuttav borrelioos,“ sõnas Veeber.

Reisimine lemmikloomaga nõuab hoolikat planeerimist. „Üks enim levinud viga on see, et reisidokumentide korrasolekut kontrollitakse liiga hilja - näiteks on marutaudi vaktsiin kaotanud kehtivuse, pole seda üldse tehtud või on reisitud riiki, mis nõuab koerale ussirohu manustamist 24-120 tundi enne riiki sisenemist (näiteks Soome), kuid jäänud on vähem kui üks ööpäev. Seda aitab vältida õigeaegne tutvumine reisimise nõuetega, samuti võib alati näidata passi oma loomaarstile, et veenduda, et kõik vaktsiinid on ajakohased ja pass kehtiv.“

Loomaarsti sõnul tuleks aegsasti looma reisiks ette valmistada, seda näiteks juhul, kui lemmikloom ei ole varem reisinud kandepuuris. „Kõige ohutum viis lemmikloomadele autos reisimiseks on sertifitseeritud ja testitud transpordipuur. See tagab mitte ainult turvalise reisimise, vaid ka mugava ja tuttava puhkepaiga lemmikloomale majutuskohas. Lisaks kipuvad loomad sageli reisi ajal salongis kiiresti ja ootamatult liikuma, mis võib ohustada juhi keskendumisvõimet ja tekitada liiklusohtliku olukorra. Seetõttu on puur parim valik nii koera, teie kui ka teiste liiklejate ohutuse seisukohalt,“ räägib Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.