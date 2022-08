Raudteel Euroopat avastama: Hispaanias pakutakse rongipileteid tasuta, Saksamaal võileivahinna eest

Hispaania muudab oma riikliku rongiliikluse sel sügisel reisijatele täiesti tasuta kasutatavaks. Hispaania peaminister Pedro Sánchez teatas, et alates 1. septembrist 2022 saavad reisijad riikliku rongioperaatori Renfe erinevate rongide peale hüpata 0 euro eest, kirjutab CNN.

Tasuta sõite ei saa kasutada ühekordse sõidu või pikamaareiside puhul. Et reisida tasuta, tuleb osta vähemalt 10 korra sõidukaart lühikestel kuni keskmise pikkusega liinidel (vähem kui 300 km). Tasuta piletid on suunatud kohalikele, kuid neid võivad kasutada ka turistid.

Tasuta rongisõidud on saadaval 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2022. See uus 100%-line soodustus lisandub Hispaania valitsuse poolt varem välja kuulutatud soodustustele. Augusti alguses teatas valitsus, et rahastab 30%-50% soodustusi kogu ühistranspordis, sealhulgas metroodes, bussides ja trammides.

Hispaania ei ole ainus riik, kus turistid sel suvel ja sügisel tasuta või soodushinnaga rongiga sõita saavad. Saksamaal saab kuni augusti lõpuni osta 9-eurose piiramatu ühistranspordi kuupileti, millega saab reisida kogu Saksamaal nii rongiga kui muude ühistranspordivahenditega.

Ehk on just praegu paras aeg võtta ette see Euroopa rongireis, millest oled ammu unistanud?

Rongisõit on ka Eestis üha populaarsem

Uurisime, kuidas Eesti reisirongide operaatorfirmal Elron praegu läheb ja mis plaane nemad peavad. Elroni äriarendusjuhi Pille Kauberi sõnul on Elroni üheks sihiks populariseerida rongiga sõitmist ja tuua rongidesse aina enam reisijaid, kuid kuna Elron on riigile kuuluv ettevõte, siis piletihinnad on reguleeritud ministri määrusega. „Elronil on võimalus pakkuda kindlal eesmärgil kehtestatud piirhindadele teatud määral soodustusi - näiteks on rongipilet veebist ja rongist piletimasinast ostes alati soodsam,“ räägib Kauber. „Rongipiletitele kehtivad veel lisaks kohalike omavalitsuste poolt võimaldatud soodushinnad.“