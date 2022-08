Pretsedent? Amsterdami lennujaam maksab jaamas valitseva kaose tõttu lennust maha jäänud reisijatele hüvitist

Reisijatel on õigus hüvitisele, kui nad olid 23. aprillist 11. augustini lennujaamas õigel ajal, kuid jäid pikkade järjekordade tõttu oma lennust maha, teatas Schipholi lennujaam.

Schipholi tegevjuht Dirk Benschop palus reisijatelt vabandust ja sõnas, et neil on kuni 30. septembrini aega hüvitist küsida kulude eest, mis tekkisid lennu muutmisel või asenduslennu või muu transpordi eest tasudes.

Euroopa lennujaamad on sel suvel näinud uskumatut kaost. Koroonapiirangud on tühistatud ja inimesed taas reisima asunud, kuid lennujaamad ei suuda kasvava nõudlusega hakkama saada. Pandeemia ajal koondati tuhandeid töötajaid ning nüüd on raske neile asendajaid leida. Schiphol kehtestas reisijate arvule isegi ülempiiri.