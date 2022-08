Eestlased Classicul: viis päeva Põhja-Rootsis ilma interneti ja telefonita

Rootsi matkavarustuse tootja Fjällräveni korraldatud kõige esimene Classicu matk toimus 17 aastat tagasi Rootsis, kui finišisse jõudis pea 150 inimest. Huvi ürituse vastu on kasvanud erakordselt suureks – Classicu piletid müüakse igal aastal välja minutitega ning matkad toimuvad lisaks Rootsile ka Taanis, Saksamaal, USAs, Jaapanis, Koreas ning sel aastal esimest korda Inglismaal.



Ühe osalejana võtab Rootsi Classicu ette ka pikamaamatkaja Karmen Korjus, kelle jaoks on see esimene välismatk. „Tunnen eesootava nädala ees positiivset pinget, nii sihtpunkti kui kogemuse mõttes. Kindlasti pakub viiepäevane, ürgse looduse keskel matk eneseületusi ja põnevust, lisaks uusi mõtteid ja inspiratsiooni. Olen täiega valmis oma jalataldadesse kõndima oma esimese välismatka,“ ütles Korjus enne teele asumist.



Kogudistantsi saavad osalejad matkata seitsme päeva jooksul. Eraldi grupp on loodud ka kogenud ultramatkajatele, kes läbivad teekonna 30 tunniga. Eestlased on jaotanud matka viie päeva peale, keskmiseks päevaseks distantsiks on 25 kilomeetrit ja kõrgeimaks tipuks Tjäktja, mis ulatub 1140 meetrini.



Kokku pakkis Karmen viieks päevaks matkale kaasa 11 kilogrammi varustust, millele lisandub juurde ka toit ja gaas. „Mida kergem kott, seda kergem jalg. Võtsin matkale kaasa võimalikult kompaktse varustuse, et matkapäev ei oleks piin, vaid mõnus kulgemine ning et tähelepanu jätkuks ka ümbritseva ning teekonna nautimiseks,“ ütles ta.



Veidi rohkem kui sada kilomeetrit hõlmab endas Rootsi Lapimaa suurejoonelist ja vahelduvat maastikku. Samm sammu haaval kõnnivad eestlased üle Põhja-Rootsi ümmarguste mägede, rohtukasvanud küngaste, piki käänuliste jõgede ja väikeste koskede.



Kuigi tänane ilm stardis oli mõnevõrra tuuline, soosib ilmaprognoos alates laupäevast eestlaste eesootavaid katsumusi – vahelduva pilvisusega ja väikeste vihmahoogudega jäävad päevased temperatuurid piirkonnas 12-18 kraadi ning öised 4-11 soojakraadi vahele.



Rada on turvaliselt märgistatud, kokku leiab tee pealt kaheksa kontrollpunkti, kust saab varuda toitu ja vett ning vajadusel meditsiiniabi. Teisest päevast alates puudub piirkonnas telefoni- ja internetilevi.



Eestlased on jaotanud matka viiele päevale, vahemaade pikkuseks on 15-27 kilomeetrit:

Päev 1, Nikkaluokta-Kebnekaise, distants: 20km

Päev 2, Kebnekaise-Sälka, kokku läbitakse kaks punkti, distants: 25km

Päev 3, Sälka- Alesjaure, distants 27km

Päev 4, Alesjaure-Kieron, distants: 23km

Päev 5, Kieron-Abisko, distants: 15km



Järgmine Fjällräven Classic toimub 23.-26. augustil Colorados, USAs.



Lisainformatsiooni Fjällräven Classicu matkade kohta leiab SIIT.