Mis üritused sel nädalavahetusel toimuvad? Vaata siit!

Tallinnas toimub Birgitta festival . See lähiriikide ainus rahvusvaheline muusikateatri üritus on Tallinna tunnusfestival. Seal etendatakse oopereid, ballette, lavastatud oratooriume, kaasaegse tantsu etendusi, muusikale ja teisi muusikateatri žanreid. Etendustel on eesti- ja ingliskeelsed subtiitrid, avatud on kohvik ja restoran.

Viru Folk toob sel aastal kuulajate ette meie nelja naabri kultuuri, sealhulgas muusika, filmikunsti, köögi jpm. Esinejatest on kohal muuhulgas Skyforger (LV), Moonsorrow (FI), ja Nedsaja Küla Bänd. Muusikat saab kuulata ka teiselpool Eestit – Leigo Järvemuusika Festival on hea näide sellest, et klassikalist muusikat ei pea kuulama ainult sirge seljaga saalis istudes, vaid võib nautida ka vabas õhus tekil pikutades. Leigol naudivad klassikalist muusikat ka need, kes seda igapäevaselt ei kuula. Festivali põhieesmärk on klassikalise muusika populariseerimine.