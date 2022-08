Ryanairi 10-euroste piletihindade aeg on läbi

Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary sõnas BBC-le, et eeldatavasti tõuseb lennufirma keskmine piletihind järgmise viie aasta jooksul umbes 10 euro võrra. Eelmisel aastal oli keskmiseks piletihinnaks 40 eurot, 2027. aastaks võib see olla 50 eurot.



„Pole kahtlust, et turu madalamas otsas olid meie tõeliselt odavad soodushinnad, ühe- kuni kümneeurosed piletid, kuid arvan, et järgmiste aastate jooksul selliseid hindu enam ei näe.“ Kuigi lennufirma piletihindu mõjutav kütusehindade hüppeline tõus mõjub ka inimeste sissetulekule, on O'Leary kindel, et klientide arv püsib stabiilsena.

Tegevjuht usub, et reisijad suunduvad massiliselt odavamate alternatiivide, näiteks Ryanairi ja EasyJeti poole. „Arvame, et inimesed lendavad jätkuvalt sagedasti,“ märkis ta. „Samas arvan, et inimesed muutuvad palju hinnatundlikumaks.“

Kommertslennud moodustavad praegu ligi 2,4% ülemaailmsest CO2 heitkogusest ning sektor seisab silmitsi survega vähendada mõju kliimale, sealhulgas kampaaniaid inimeste veenmiseks eelistamaks raudtee- ja maanteereise.

O'Leary sõnul on maanteetransport ja laevandus üldiselt suuremad CO2 tekitajad ja et keskendumine lennureisidest tulenevate heitkoguste vähendamisele on vale. Ta lisas, et Ryanair investeerib kütusesäästlikumatesse lennukitesse, kuid fossiilsete kütuste kasutamise suurem vähendamine tuleneb üleminekust bensiini ja diislikütuse kasutamiselt elektriautodele.