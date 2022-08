Odavlennufirma alustab taas lende Venemaale

Wizz Air Abu Dhabi teatas, et alustab taas lendamist Abu Dhabist Moskvasse, piletid on saadaval 3. oktoobrist. 2019. aasta detsembris asutatud ettevõte on Euroopa üks kiiremini kasvavaid odavlennufirma Wizz Airi emiraatlik tütarettevõte, mis asub Ungaris. Wizz Airile kuulub 49% osalus, 51% läheb riigile kuuluvale ADQ-le.

„Wizz Air Abu Dhabi on riiklik AÜE lennuettevõtja, mis tegutseb kooskõlas AÜE riiklike eeskirjade ja poliitikaga. Lennufirma jätkab tegevust Moskvas, tulles vastu reisijate nõudlusele, kes soovivad lennata AÜE pealinnast Venemaale ja Venemaalt sinna. Praegu pakuvad otselende Venemaale kõik AÜE riiklikud lennuettevõtjad,“ sõnas Wiss Airi pressiesindaja. Ta lisas, et Wizz Air Hungary ja Wizz Air UK ei korralda praegu lende Venemaale, kuna lennud Venemaale Ühendkuningriigist ja Euroopa Liidust on praegu keelatud.

AÜE-st Venemaale lendavate lennufirmade hulgas on Etihad, Emirates ja FlyDubai. Wizz alustas lennuliini 2021. aasta detsembris, kuid peatas selle pärast sõja algust. Kriisi PR-konsultant Mark Borkowski sõnas CNN-ile, et see võib lennufirma jaoks minna vastupidiselt ootustele ning konkurendid jälgivad hoolega olukorda.

Suvi on lennufirmale keeruline aeg. Juunis sõnas Wizz Airi tegevjuht József Váradi lennufirma töötajatele, et nad peaksid suvisest kaosest tingitud väsimusest üle saama. Tema kommentaar pahandas pilootide ametiühinguid.