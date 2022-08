Väärt nõuanded, mis muudavad lastega reisimise oluliselt lihtsamaks

Väiksemate laste puhul on sujuva reisimise võtmeks võimalikult palju erinevaid valikuvõimalusi. Kas selleks on mänguasjad, mängud või suupisted - kõik need rõõmustavad lapsi. Kuid kõike eelnevat tuleb piisavalt sageli uue meelelahutuse vastu vahetada. Tähelepanu hajutades lendab aeg kiiremini.