FOTOD | Idüll Lõuna-Eestis: kas teadsid, kui kauniks on muutunud Tõrva linn?

Linna peal räägitakse, et Lõuna-Eestis seigeldes tasub kindlasti teha pikk peatus Tõrvas, kuna see kippuvat viimastel aastatel Eesti teistele väikestele linnadele lausa silmad ette tegema. Reisijuht käis kuuldusi kontrollimas ja saab need tõeseks tunnistada.